“Her şey yolundaymış gibi” sahnede

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı “Her Şey Yolundaymış Gibi” isimli oyun cuma ve cumartesi günü saat 15.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Amerikalı yazar Neil LaBute’un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı üç kısa oyunu Ölüler Diyarı, Bir Mutluluk Anı ve Karmakarışık bir araya getirerek “Her Şey Yolundaymış Gibi” başlığıyla tiyatroseverlerin beğenisine sunulan oyunun biletleri satışa sunuldu. Dilek Güven’in yönettiği, 8 yaş sınırı bulunan ve tek perdelik oyunda Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan, Türkü Deyiş Çınar, Berk Sezenler, Esra Akbaş ve Kerim Altınbaşak rol alıyor.

Oyunun konusu ile ilgili şu görüşlere yer verildi. “Karmaşık insan ruhunun ikili ilişkilerdeki akılalmaz yansımalarını gözler önüne seren bu üç kısa oyun, yaşadıkları ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçan çiftleri, ölümcül bir hesaplaşmaya taşıyor. İzlerken “iyi ki benim başıma gelmedi bu yaşananlar” diyerek kendinizi güvende hissedebilir ve “zaten hep başkalarının başına gelir bunlar” düşüncesiyle büyük bir yanılgıya düşebilirsiniz”

(Haber Merkezi)