HER ŞEY DEMOKRASİ İÇİN

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi milletimizin 251 şehit ve binlerce yaralısıyla demokrasinin yılmaz bekçisi olduğunu ortaya koymasıyla son bulmuştu. Hain darbe girişiminin 5. yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü bugün tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de milli iradeye sahip çıkma kararlılığı içinde bir kez daha kutlanacak. 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de minnet duygularımızı ifade edeceğiz.

