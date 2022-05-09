Mesajında şehrimize yakışır ve Türkiye’ye örnek bir Genel Kurul yaptıklarını belirten Recep Gür, bu yüzden tüm esnaf odası temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Yüzde 100 katılımın olduğu Genel Kurul’un kavgasız, gürültüsüz adeta bir demokrasi şöleninde geçtiğini vurgulayan Gür, Genel Kurul sonucunun ise tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Kendisine oy veren vermeyen tüm esnaf odası başkanları ile oda yöneticilerine teşekkür eden Recep Gür, yeni dönemde de birlik ve beraberliğin tesisi için elinden gelen tüm gayreti göstereceğinin altını çizdi.

Bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de Birliğin kapısının herkese açık olacağını kaydeden Gür, telefonunun ise 24 saat esnafın emrinde olduğunu dile getirdi.

Birliğin yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine de görevlerinde üstün başarılar dileyen Recep Gür, ekibiyle birlikte esnafa hizmetkar olmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini dün olduğu gibi bugün de yarın da aramaya ve kollamaya devam edeceklerini belirten Gür, “Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu meşakkatli yolda bizlere inanan ve güvenen kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza işlerinde kolaylık, hayırlı ve bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Her şey Çorum esnafı için” diye konuştu.

Rakibi Erdoğan Çerikci ve destekçilerine de ayrıca teşekkür eden Birlik Başkanı Recep Gür, bunun bir hizmet yarışı olduğunu ve kesinlikle bu yarışta kazananın kaybedenin olmadığını da sözlerine ekledi.

