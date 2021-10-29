“Her şey bitti sanılırken, Atatürk çıkıp bağımsızlık ateşini yaktı”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ilk adımı atılan bağımsızlık yürüyüşünün, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını belirterek, “Cumhuriyet en büyük değerimizdir ve bugün, bu onur ve gururu yaşıyoruz.” dedi.
Güncel 29.10.2021, 18:45
10
Her şeyin bittiği sanılırken, Atatürk’ün ortaya çıkıp “Ya istiklal ya ölüm” diyerek bağımsızlık ateşini yaktığını, Türk Milleti’nin de insanüstü fedakârlıklarla vatanı kurtardığını anlatan BTP Genel Başkanı Baş, “Ancak aradan geçen bir asır sonra ülke olarak geldiğimiz nokta, ne yazık ki içimizi acıtıyor” ifadesini kullandı.
Hüseyin Baş, 98 yıl sonra ekonomide yaşanan büyük çöküşe dikkat çekerek, mesajını şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100. yılına 2 kala dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Ama Türkiye çaresiz değil. Çare, Atatürk’ün gençliğe hitabesinde var. Dün umutların tükendiği anda Mustafa Kemal vardı, bugün de BTP var.” (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3