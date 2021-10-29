“Her şey bitti sanılırken, Atatürk çıkıp bağımsızlık ateşini yaktı”

Her şeyin bittiği sanılırken, Atatürk’ün ortaya çıkıp “Ya istiklal ya ölüm” diyerek bağımsızlık ateşini yaktığını, Türk Milleti’nin de insanüstü fedakârlıklarla vatanı kurtardığını anlatan BTP Genel Başkanı Baş, “Ancak aradan geçen bir asır sonra ülke olarak geldiğimiz nokta, ne yazık ki içimizi acıtıyor” ifadesini kullandı.

Hüseyin Baş, 98 yıl sonra ekonomide yaşanan büyük çöküşe dikkat çekerek, mesajını şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 100. yılına 2 kala dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Ama Türkiye çaresiz değil. Çare, Atatürk’ün gençliğe hitabesinde var. Dün umutların tükendiği anda Mustafa Kemal vardı, bugün de BTP var.” (Haber Merkezi)

