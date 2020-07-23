“Her masada basının yanında yer alacağız”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”na katılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de zoom üzerinden video konferans şeklinde gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren çalıştayın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı.

Altun, “İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi noktasında, tüm kurum ve kuruluşlarla oturduğunuz her masada yanınızda yer alacaktır. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz” dedi.

“YASAMA ORGANIMIZIN GÜNDEMİNE TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

1952’den bu yana yürürlükte olan 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un neredeyse ilk haliyle uygulanmaya devam ettiğini ve günümüzün getirdiği sorunlar karşısında yetersiz kaldığını belirten Altun, "Bu noktada İletişim Başkanlığımızın basın sektörünün sorunlarını yüce Meclisimizin, yasama organımızın gündemine taşımak noktasında elinden gelen bütün gayreti ortaya süreceğine şüpheniz olmasın” dedi.

“ÇALIŞTAY İLK ADIM OLSUN”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da, basın mensuplarının sorunlarının çözümü adına, bu çalıştayın ilk adım olması temennisinde zbulunarak, özellikle gazetecilerin yıpranma hakkı, mesleki yeterlilik ve gazetecilik meslek yasası, internet yasası, 5953 sayılı kanundaki (212) aksaklıklar ve basın kartlarıyla ilgili yaşanan sorunları dile getirdi.

Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kolaylı, “Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)