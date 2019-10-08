“Her mahalleye bir kreş yapılmalı”

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında gündem dışı bölümde söz alarak bir konuşma yapan Gariboğlu, “Hepimiz Çorum halkına faydalı işler çıkarmak için gücümüzün yettiği ölçüde çalışmakla yükümlüyüz. Doğru işlere imza atmak için buradayız. Yanlışları eleştirmek, eksikleri takip ve talep etmekte ayrıca görevimiz. Verilen sözlerin yerine getirilmesi için sizlere desteğimizi verecek, gerektiğinde hatırlatacağız” dedi.

Çalışsın çalışmasın kadının yükünün hafifletilmesi için, çocukların sosyal bir ortamda

yaşıtları ile eğitilmesi için onların güvenli ve sağlıklı bir yere bırakılması gerektiğini belirten Gariboğlu, “Özel kreşlerin ücretleri zorda olan aileyi bir kat daha zorlamaktadır. Devlet kreşleri ise yetmemektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanetin açtığı 4-6 yaş Kur’an kursları haricinde çocukların gönderilebileceği ruhsatlı

mahalle kreşlerinin kurulması gerektiğini bildiren Gariboğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bunların Milli Eğitim ve Emniyet tarafından denetlenmesi, ruhsatlarının olup olmadığının kontrol edilmesi, ruhsatsız yerlerin kapatılması isteklerimiz arasındadır. Hal böyle olunca 0-6 yaş grubundaki çocuklarımıza kimin bakacağı en büyük sorunu teşkil etmektedir.

Kreşi sadece çocukların bakım yeri olarak görmemek gerekir. Orası ayrıca eğitim yeridir. 5393 sayılı belediyeler kanunu 14. maddesine göre nüfusu 100 binin üzerindeki büyükşehir belediyelerinin tamamı kadınlar ve çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi açabilir. Kanunun bu açık hükmü karşısında Çorum Belediyesi’ni her mahallede kreş yapmaya davet ediyoruz.

Seçimler esnasında ‘açık ve kapalı alanları olan yavrularımızın 4 mevsim güvende oynayabileceği bir çocuk köyü kuracağız’ diyen başkanımızdan biz köy değil, başlangıç olarak kreş istiyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)