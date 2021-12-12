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“Her kriz dönemi bir fırsattır”

Genç MÜSİAD, 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) programı kapsamında Çorum’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Güncel 12.12.2021, 18:42
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“Her kriz dönemi bir fırsattır”

Üyeler arası ticareti geliştirme maksadıyla hayata geçirilen 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) projesi çerçevesinde Çorum Genç MÜSİAD tarafından Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir toplantı düzenlendi. 
MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ve Çorum Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Aslan’ın açış konuşmalarıyla başlayan programda konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal,  3T programlarının Genç MÜSİAD ve ülkeye katma değer sağladığını söyledi.

Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap projesiyle iyi insanların birbirleriyle ticaret yapmalarını sağladıklarını anlatan Akbal, “Gerek MÜSİAD, gerekse de genç MÜSİAD olarak ülke ve dünya genelinde ciddi bir ağa ulaştık. Pek çok uzak yer artık yakınlaştı. Bu yakınlığı ticaretle bütünleştirmemiz lazım” dedi.
Son bir ayda ekonomide ciddi hareketlenmelerin yaşandığını kaydeden Akbal, “Her kriz dönemi bir fırsattır. Bu kriz döneminde millileşme kavramı öne çıkacaktır. Ülkemizin ekonomisinin yüzde 70’i ithalata dayalı, yüzde 30’u ise milli üretim. Bizler bu yüzde 30 milli üretimi yüzde 50’lilere, 60’lara çıkarmalıyız. Pandemi bize bunu gösterdi. Millileşmede adım atmayan ülkeler sıkıntıya girdi” şeklinde konuştu.
Fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, üretim bandının geliştirilmesi gerektiğini belirten Akbal, “İnsanların refahını istihdamı arttırarak, istihdamı ise işleri büyüterek arttırabiliriz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK) 
 

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