“Her kıtasında ecdadımızın cesareti ve kahramanlığı var”

Ali Can Doğan’ın mesajı şöyle:

“Her ülkenin ruhunu yansıtan kendilerine özgün marşları vardır. Ülkenin tarihi boyuncu elde ettiği başarıları, kazandığı zaferleri simgeler. Milli marşlar, o ülkede var olabilmek için verilen mücadeleyi, bağımsızlık ve hürriyet için yapılan fedakarlıkları, mücadele esnasında milletin içinde bulunduğu ruh halini ve birlik olma duygusunu günümüze yansıtan eserlerdir.

İstiklal Marşımız, yüreği vatan ve istiklal sevgisi ile dolu bir şairin, Türk Milleti’ni işgal güçlerine karşı eşsiz mücadelesini kelimelerle dizelere döktüğü şanlı destanıdır. Her kıtasında ecdadımızın cesareti ve kahramanlığıyla bundan bir asır önce milletimizin duygularına, düşüncelerine ve yaşadıklarına en iyi şekilde tercüman olmuştur.” (Haber Merkezi)

