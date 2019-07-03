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“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”

Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi İsmail Yağbat, bir süredir bu konuda konuşup konuşmama konusunda çok düşündüğünü ancak, birkaç meclistir yaşanan olaylar göz önüne alındığında tüm imar değişikliği maddelerinin altında birşeyler arandığını gördüklerini söyledi.

“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”

Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi İsmail Yağbat, bir süredir bu konuda konuşup konuşmama konusunda çok düşündüğünü ancak, birkaç meclistir yaşanan olaylar göz önüne alındığında tüm imar değişikliği maddelerinin altında birşeyler arandığını gördüklerini söyledi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”

Amaçlarının polemik yaratmak olmadığını ancak kendilerinin ortaya samimiyetini koyarken karşı taraftan da aynı samimiyeti görmek istediklerini belirten Yağbat, “Birilerine rant sağlamak gibi bir davranış lanse edilmesini hoş karşılamıyoruz. Görüştüğümüz maddede bir tespit yapılması bir sonraki kararın ipotek altına alınması anlamını taşımaz. Neyin tartışmasını yapıyoruz. Her gelen imar değişikliğinin altında bir buzağı aramayalım” dedi. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 03.07.2019 01:09
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