“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”

Amaçlarının polemik yaratmak olmadığını ancak kendilerinin ortaya samimiyetini koyarken karşı taraftan da aynı samimiyeti görmek istediklerini belirten Yağbat, “Birilerine rant sağlamak gibi bir davranış lanse edilmesini hoş karşılamıyoruz. Görüştüğümüz maddede bir tespit yapılması bir sonraki kararın ipotek altına alınması anlamını taşımaz. Neyin tartışmasını yapıyoruz. Her gelen imar değişikliğinin altında bir buzağı aramayalım” dedi. (Erkan BAYATLI)