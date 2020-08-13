“Her ihbar değerlendiriliyor, merak etmeyin”

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇORUM HABER internet sitesinin “Dobra” isimli söyleşi programında, arkadaşımız Yusuf Çınar’ın konuğu oldu.

Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda Gülser, emniyetin pandemi sürecindeki çalışmaları, kadına yönelik şiddet, bireysel silahlanma ve ilimizdeki faili meçhuller ve kayıplar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Çorum’da yaklaşık 1 yıldır görevde olan Gülser, içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde emniyet güçlerinin yaptığı çalışmaları anlattı. Genel olarak pandemi sürecinin başlangıcında en büyük etken iller arası geçişler ve bulaş riskinin artmasını engelleyecek önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapıldığını söyleyen Gülser, “Ülke çapında bu kapsamda 8 ayrı huzur uygulamaları yapıldı. İlimizde de aynı uygulamalar devam ettiği gibi il merkezi ve ilçelerin tüm giriş ve çıkışlarında sağlık müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde ilimize giriş çıkış yapan tüm araçlar ve şahıslar üzerinde kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bu denetim kontrollerimizde daha çok kişilerin hastalık taşıyıp taşımadığı, idarenin uygulamış olduğu yasaklar kapsamında faaliyet gösterip göstermediği yönünde bir çalışma sergiledik.

‘61 BİN İHBAR ALDIK’

Bunda da yaklaşık 24 saat sürecince 21 Mart başlangıcından günümüze kadar zaman zaman sokağa çıkma yasağını da kapsayan şekilde, tedbirler gevşeyinceye kadar bir faaliyet yürütüldü. Ancak bu faaliyetin başlangıcında ve uygulanmasında da en büyük koordinasyon ve yükü haber merkezimiz taşıdı. Vefa Sosyal Destek Grubumuzun oluşturulduğu sıralarda faaliyet gösterdi. Ekiplerimizle birlikte yaklaşık 61 bin 812 ihbar aldık. Bunlardan 10 bin 800 kadarı halkımızın talep ettiği yardımlardan kaynaklanıyordu. Gerek bekçilerimiz, gerek TYP polislerimiz gerekse diğer ekiplerimizle bu faaliyetleri gerçekleştirdik. Personelimiz bu süreçte canla başla halkımıza hizmet etmeye çalıştı” dedi.

1011 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Çorum halkının koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara genel olarak uyduğunu ancak kurallara uymayanlara da ceza uygulandığını kaydeden Gülser, “Bizim genel amacımız ceza yazmaktan ziyade daha çok halkın bilinçlenmesini sağlamak. Ancak bu tam olarak sağlanamıyor. Bu süreçte kapalı olması gereken yerlerin faaliyette olduğunu tespit ettik. Bunlara ilişkin il merkezi ve ilçelerimizde toplam 163 kişiye idari yaptırım uygulandı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 222 kişiye idari para cezası uygulandı. İkazlarımıza rağmen maske takma zorunluluğunu yerine getirmeyen 37 kişiye, 65 yaş üstü 230 kişi ve 20 yaş altı yasaklara uymayanlardan da 359 kişiye idari para cezaları uygulandı” açıklamalarında bulundu.

6284 KANUN ÇERÇEVESİNDE

Ülke genelinde artan kadına yönelik şiddet olaylarını da değerlendiren Gülser, “İlimizde 2019 yılına bakıldığında yüzde 41 düşüş oldu. 2019 yılında Çorum’da 2 kasten öldürme oldu. 2020 yılında böyle bir olay yaşanmadı inşallah bundan sonra da yaşanmaz. Genelde 6284 kanun kapsamında verilen kararların uygulamasında genelde karşılaştığımız olaylar adli süreçte önleyici kararların alınması, şiddete uğrayan kadına çağrı üzerine koruma kararı alıyoruz. Bunlara ayrıca savcılıklarca verilen kararlar varsa haklarında silah taşıma bulundurma haklarına geçici olarak el koyuyoruz. Silah almak isteyenlerin dosyalarını da bu önleyici tedbir sürdüğü sürece askıda bekletiyoruz.

AİLE İÇİ ŞİDDET BÜROSU KURULACAK

İlimizde bu yıl 7 aylık süreci değerlendirecek olursak 657 olay meydana geldi. Bunların çoğu hakaret ve tehdit olayları. 333 tanesi fiziki yaralama ya da kişiye karşı darp niteliği taşıyor. İlimizdeki aile içi şiddet olaylarının azalmasına yönelik İçişleri Bakanlığınca Asayiş Şube Müdürlüklerinde aile içi şiddet bürosu kuruldu. İlimizde de kuruluş aşamasını tamamladık. Önümüzdeki 10 gün içinde bu işler tek elden yürütülecek, burada görevlendireceğimiz özel kadın polislerimiz olacak. Şiddete uğrayan kadınların işlemleri bu hususta yetişmiş kadın polislerimizin refaketinde tesis edilecek” ifadelerine yer verdi.

ÇORUM’DA 13 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET VAR

Kentte faili meçhul cinayet ve kayıp sayısı hakkında da bilgi veren Gülser, “Faili meçhul cinayet 2020 yılı için bulunmamakta. Ancak biz bunların araştırmalarını yaparken son 20 yılı ele alırız. 2000 – 2019 yılları arasında 13 tane faili meçhul cinayet var. Bunlarla ilgili tetkik çalışmalar, adli süreçler hala devam etmekte. O zamanki delillerle aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Tabii o yılların teknolojisiyle 2020’nin teknolojisi farklı. Mevcut deliller üzerinden bunları çözmeye çalışıyoruz. ” dedi.

2020’DE 145 KİŞİ KAYBOLDU

2020 yılında 145 kişinin kaybolduğunu ve 138’inin emniyet birimlerince bulunduğu bilgisini paylaşan Gülser, 7 tanesinin ise bulunamadığını söyledi. Gülser, “Geçmiş yıllardan bize kayıp olarak kalan 21 kişi vardı bunlardan 3’ü de bulundu. Toplam 25 kişi kayıp olarak aranmakta” dedi.

‘TRAFİKTE ANLAYIŞ ŞART’

Çınar’ın Çorum’da trafik sorunu var mı sorusunu da cevaplandıran Gülser, “Elbette Çorum büyüyen ve gelişen bir şehir. Sürekli gelişen bir yerde trafik sorunu kaçınılmaz. Şehirde işbirliği içinde yeni yol açma çalışmaları yapılıyor. Ancak ana arterlerde trafikteki vatandaşlar birbirine anlayışlı olurlarsa bu sorun bir nebze de olsa çözülür. Trafiği engellemeyecek şekilde araçlarını park etmeleri önemli. Ancak şunu söyleyebilirim okul girişlerinde, yaya yollarında ‘Öncelik yayanın öncelik hayatın’ sloganıyla başlatılan çalışmada Çorum ili olarak gayet başarılı bir sıradayız. Bu hususta gerekli yer işaretlemeleri belediyemizle ortaklaşa gerçekleştirdik. Kurallara uyma yönüyle de iyi bir başarı sağlıyoruz. Halkımızın da artık yaya öncelikli trafiğe alışması ve bunu trafikte bir hayat tarzı olarak benimsemesi kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

‘HIRSIZA DAVETİYEYİ BİZ ÇIKARIYORUZ’

İlimizdeki hırsızlık olaylarını da değerlendiren Gülser, “Hırsıza davetiyeyi maalesef bizler çıkarıyoruz. Özellikle apartmanlarda maalesef konut sahipleri herhangi bir sese otomatiğe basıyor bu da komşularının güveliğini de tehlikeye sokuyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize apartman kapısını kimlere açmamız gerektiğini öğretmeliyiz” dedi.

‘GENÇLER KENDİLERİNİ ROLE KAPTIRIYOR’

Çorum’da pompalı tüfek sayısında artış olduğunu ve özellikle 17 yaş altının suçlarda kullanıldığını hatırlatan Çınar, bu kapsamda yapılan çalışmaları İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e sordu. Av tüfeklerinin olaylarda kullanılmasındaki en büyük etkenin internette ruhsatsız bir şekilde bu tüfeklerin temin edilmesi olduğunu belirten Gülser, artık hukuki yollarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasını sürdüren Gülser, “Ruhsatsız tüfek elde eden, özellikle küçük yaştaki çocukların gerek televizyon dizilerinden gerek filmlerden etkilenerek, kendilerini belirli bir role kaptırarak insanlara korku, gözdağı vermek gayesiyle yaptıkları, sonucu olmayan bu olay toplumda da tedirginlik yaratıyor” diye konuştu.

Tofaş tarzı modifiye araçların trafikte denetimlerini sıklaştırdıklarını kaydeden Gülser, bu araçlarda ele geçirilen ruhsatsız silahların tamamına el koyduklarını dile getirdi.

Son aylarda ruhsatsız elde edilen silahların yakalanması oranının da arttığını belirten Gülser, “2018 yılına baktığımız zaman 31 tabanca 75 tüfek ile 249 silah yakalanmış. 2019 yılında 46 tabanca, 74 tüfek, 248 toplam silah yakalanmış. 2020’ye baktığımızda 64 tabanca ve 110 tüfekle sırf 7 ayda 298 silah yakalanmış. Bu sayı uygulamanın etkinliğini gösteriyor. Biz mümkün olduğu mertebe Çorum’da sadece ana caddelerde değil ara sokaklarda da şok uygulamalarla, insanları rahatsız eden kişi veya araçlar üzerine sürekli arama, uygulama faaliyetine devam ediyoruz. Silahlı yaralamalarda artış olsa da çözüm anlamında yüzde 97 gibi bir başarı seviyesi gösteriyoruz. Bu sayı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Kişilere ve ya mala karşı işlenen suçlarda da Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden bir başarı grafiğimiz var hem merkezde hem ilçelerde.

‘GENÇLER, SONRADAN PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYİ YAPMAYIN’

Gençlerden beklentim; hayatlarında sonradan pişman olacakları hareketleri şimdiden düşünmeden yapmamaları. Aile büyüklerinin yol göstericiliğine, öğütlerine inanarak, aile çizgisinin dışına çıkmamaları. Çünkü özenti ailenin dışında 3. şahıslarla başlıyor. Bu özenti aileden kopartıyor. Çocukları da suça sürüklüyor. Bizim için esas olan gelecek neslin korunması”

Uyuşturucuyla mücadelen de bahseden Gülser, 2020’nin ilk 7 aylık döneminde 179 şüpheli yakalandığını belirterek, “Çorum uyuşturucu kullanıcı veya sağlayıcı niteliğinde değil yol güzergahında transit geçiş noktasında olan bir ilimiz. Uyuşturucuyla mücadelede belirli bir başarıyı sağladık. Yakaladıklarımızın bir kısmı şehir içi kullanıcılarına yönelik ancak bu sayı Türkiye ortalamasının altında” açıklamasını yaptı.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Programın sonunda Çorum halkına mesajını da ileten Gülser, “Şundan emin olsunlar bize bildirdikleri her türlü ihbarda tüm bilgileri saklayarak, teyit edip, analiz edip ondan sonra değerlendirmeye alıyoruz. Bize hangi hususta şikayetlerini dile getirirlerse bizim de çalışmalarımız halkın istediği konular üzerine yoğunlaşıyor. Elbette görünmeyen gizli suçlara ilişkin mücadelemiz devam edecek. Halkımıza polise olan güveni ve işbirliği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

