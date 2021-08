Her hafta bir şehit ailesini ağırlıyorlar

Çorum’da yeni hizmete açılan Emek Et Lokantası, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Samsun yolu ikinci kilometrede bulunan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açılan Emek Et Lokantası işletmecisi İsmail Ateş, işyerlerinde her hafta bir şehit ailesini ağırladıklarını söyledi.

Şehit ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir kampanya başlattıklarına vurgu yapan Ateş, iki hafta içinde Mardin'in Derik ilçesinde operasyon sırasında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un ve Şırnak'ta operasyon sırasında teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin ailelerini misafir ettiklerini açıkladı.

Ateş, “Bizler şehit ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Onları Ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Ülkemizde yaşanan terör olaylarında hayatlarını kaybeden gencecik evlatlarımız bizlerin de yüreğimizi yakmaktadır” diyen Ateş, “Hem şehit ailelerinin acılarına ortak olmak hem de ailelerin yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir çalışma başlattık. Uzun bir süre de bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Lokanta olarak şehit ailelerimizin yalnız olmadıklarını göstermek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Biz, her zaman işletme olarak şehit ailelerimizin yanındayız” diye konuştu.

İlk olarak Şehit Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un eşi Gülay, kızı Aybüke ve oğlu Hüseyin Emre’yi misafir ettiklerini ifade eden İsmail Ateş, işyerlerini onurlandırdıkları için şehit ailesine teşekkür etti.

Şehit aileleri ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını kaydeden Ateş, tüm şehit ailelerini işletmelerine beklediklerini söyledi.

Şehit Oğuz Emre Erkoç ve Habib Gökçe’nin aileleri de böyle bir kampanya başlattıkları ve kendilerini misafir ettikleri için işletme sahibi İsmail Ateş’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)