Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istiyor. Ulaşılabilir sanat olgusunun Türkiye’de de gelişmesini isteyen Kamhi, renklerin iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

Yasemin Kamhi, “Bana iş insanı Cefi Kamhi’nin eşi, ev hanımı, Lara ve Melda’nın annesi gibi sıfatlar yakıştırıyorlardı, bütün bunlar içinde annelik dışında hiçbir sıfatımı sevmedim” diyor ve kendisini “arzularıyla yaşamasını seven biri” olarak tanımlıyor; bunu resimlerine de yansıtıyor.

Her eve orijinal bir resim girmesi gerektiğini savunan Kamhi; “Elbette koleksiyonerlik başlı başına bir iş. Ancak resim sadece koleksiyonerlerin ilgilendiği bir sanat dalı olmamalı. Bir sanat eserine sahip olabilmek için mutlaka büyük bütçeler ayırmanıza gerek kalmamalı. Sanatsever herkes bütçesine uygun fiyatlarla resim alıp mutlu olabilmeli, çiçek gibi bir tablo da hediye edilebilmeli” görüşünü savunuyor.

