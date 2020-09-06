“Her an garip bir baskın seçimle karşılaşabiliriz”

Gelecek Partisi Çorum Teşkilatı’nın 1. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Yamalı, şu ana kadar 21 ilde kongre yaptıklarını kaydederek, kısa zaman içerisinde tüm illerin kongrelerinin tamamlanacağını söyledi.

Baskın bir seçimle karşılaşabileceklerinin altını çizerek şimdiden tüm sandık görevlilerinin oluşturulması gerektiğini söyleyen Yamalı, “Hep birlikte bir çınar diktik ve bu çınarın gölgesine herkes sığmalı. Hepimiz el birliğiyle bu çınarı büyüteceğiz” dedi.

Türkiye’de insanların mutsuz ve rahatsız olduğunu kaydeden Yamalı, bir dip dalganın geldiğini belirterek, parti olarak buna hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)