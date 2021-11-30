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Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları bir ay öncesine göre en çok düşen iller, Zonguldak, Karabük ve Yalova oldu.

Güncel 30.11.2021, 13:14
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Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları bir ay öncesine göre 13-19 Kasım haftasında 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Kasım'da her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

AA muhabirinin 23-29 Ekim haftasında açıklanan verilerle yaptığı kıyaslamaya göre, yaklaşık bir aylık sürede vaka sayılarında dikkat çekici değişimler kaydedildi. Bu döneme kıyasla her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları 13-19 Kasım haftasında 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı.

23-29 Ekim haftasında en fazla vakanın görüldüğü Zonguldak, Karabük ve Yalova, 13-19 Kasım'da vaka sayıları en çok azalan üç il olarak kayda geçti. Buna göre, vaka sayıları Zonguldak'ta her 100 bin kişide 193,5, Karabük'te 152,7, Yalova'da ise 137,66 azaldı.

Ayrıca Kovid-19 vakalarının 100 bin nüfusta 100'ün üstünde azaldığı diğer iller Erzincan (100,67), Çorum (103), Kastamonu (104,15), Bursa (107,65), Adıyaman (122,06), Kırıkkale (127,73) oldu.

Yaklaşık bir ay öncesine kıyasla vaka sayılarının en çok arttığı iller ise Tunceli, Osmaniye ve Sinop olarak sıralandı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları Tunceli'de 177,37, Osmaniye'de 145,11, Sinop'ta ise 123,81 arttı.

Ankara'da vaka sayıları düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, 23-29 Ekim haftasına kıyasla 13-19 Kasım'da, İstanbul'da 293,02'den 277,88'e, Ankara'da 287,85'ten 197,2'ye geriledi. İzmir'de ise her 100 bin kişide 64,81 olan vaka sayısı 70,02'ye yükseldi.

Yaklaşık bir aylık sürede üç büyükşehir arasında vaka sayılarını en çok azaltan il 90,65 düşüşle Ankara oldu.

Vaka sayısı azalan 62 il

Vaka sayısı 23-29 Ekim haftasına göre 13-19 Kasım'da azalan illerin düşüş miktarlarına göre sıralaması şöyle oldu:

"Edirne (1,47), Tokat (6,19), Şırnak (6,69), Aksaray (8,75), Mardin (9,95), Samsun (12,02), Siirt (13,89), Batman (14,83), İstanbul (15,14), Rize (16,26), Van (17,58), Isparta (19,08), Kütahya (21,15), Artvin (21,83), Manisa (22,34), Diyarbakır (23,16), Muş (24,81), Ardahan (26), Düzce (26,03), Trabzon (27,83), Bilecik (30,64), Bitlis (31,62), Şanlıurfa (32,05), Afyonkarahisar (34,47), Niğde (37,56), Nevşehir (38,36), Hakkari (40,28), Konya (41,95), Ağrı (42,02), Kars (42,46), Iğdır (44,21), Gaziantep (44,65), Uşak (47,92), Bayburt (51,28), Bartın (51,76), Bingöl (53,94), Erzurum (54,07), Kilis (54,62), Kırşehir (56,78), Elazığ (62,93), Amasya (63,19), Bolu (63,85), Yozgat (68,71), Kayseri (71,41), Malatya (81,12), Karaman (83,55), Kahramanmaraş (85,61), Ordu (85,77), Sivas (86,3), Ankara (90,65), Çankırı (91,98), Kocaeli (93,27), Sakarya (94,56), Erzincan (100,67), Çorum (103), Kastamonu (104,15), Bursa (107,65), Adıyaman (122,06), Kırıkkale (127,73), Yalova (137,66), Karabük (152,7), Zonguldak (193,5)."

Vaka sayısı artan iller

İller, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Tunceli (177,37), Osmaniye (145,11), Sinop (123,81), Çanakkale (87,71), Adana (83,72), Hatay (79,25), Mersin (74,97), Kırklareli (63,58), Gümüşhane (58,57), Eskişehir (33,97), Burdur (30,7), Balıkesir (24,59), Denizli (20,85), Tekirdağ (12,58), Aydın (11,43), Giresun (8,24), Muğla (7,89), Antalya (7,3), İzmir (5,21)."

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