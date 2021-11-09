Bekir Özsaçmacı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Karaman’ın iktidarı destekleme ve muhalefeti ‘düşman’ diye niteleme tutkusuyla bırakın hukukun inceliklerini, insan vicdanının kabul edemeyeceği yanlışlara bile destek veren yazılarının listesini yazacak olsak saatler alır.

Benim nazarımda anlaşılan şu ki; iktidarın kendine göre oluşturmaya çalıştığı rejimde kendine yeni düşman oluşturma gayreti gözlemlenmektedir. Zamanlama olarak ise emperyalist bir kurgunun ülkemiz içerisinde yapmaya çalıştığı çok ciddi bir ajan-provokatör girişimdir.

Kendi çarpık görüşünü yazan hayrettin Karaman’ın beyanları Bizim kanunlarımıza göre suç teşkil eder: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu.

Maddenin içeriği şöyledir;

1- Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2- Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cumhuriyet Savcılarının sesiz kalması bu gerçeği değiştirmeyecek olup, sesi ve tepkiyi Karaman’ın mesaj verdiği kitle daha fazla göstermelidir.

Fetva ve çarpık beyanlar etrafında menfaat birlikteliğinde her şey olabilenler bir insan olmayı beceremiyorlar. Bu kadar mı zor. Komşu olduğun, arkadaş olduğun, okulda, askerde, işte, cephede, birlikte olurken bir de insan olmayı deneyin. Her şey oldunuz İnsan olamadınız. Bu nedenle hepimiz insanız, hepimiz Aleviyiz.

Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,

Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.

Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,

Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.” (Haber Merkezi)

