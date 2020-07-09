“Hepimiz Ali bahçesinin gonca gülleriyiz”
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesini ziyareti sırasında karşılaştığı Âşık Musa Yıldız’la samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Aşgın, Âşık Musa Yıldız’ın deyişlerini büyük bir dikkatle dinledi.
Güncel 09.07.2020, 21:00
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Belediye Başkanı Aşgın, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’u ziyareti sonrası vakıf bahçesinde rast geldiği Âşık Musa Yıldız ile bir süre sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde köyüne giderek deyişlerini dinlediği Âşık Musa Yıldız’ı vakıf bahçesinde gören Başkan Aşgın ile Musa Yıldız arasındaki diyaloglar çevrede oturanları da mest etti. Âşık Musa Yıldız, kendine özgü deyişleri ile Başkan Aşgın’a ve çevresindekilere deyişler okudu.
(Haber Merkezi)
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