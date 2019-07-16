Hep birlikte ziyaret ettiler

Şehidin Eski Karadona Köyü’ndeki kabrini ve baba evini ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, “AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Şehidimiz Mustafa Avcu'nun Eski Karadona Köyü’ndeki kabrini ve baba evini ziyaret ettik. Şehidimizin şehadeti hak eden yaşam öyküsünü ve şehadet anını muhterem babası Gazi Ayhan Avcı’dan dinledik. Mustafa Avcu kardeşimizin ve tüm şehitlerimizin cennetteki makamları yüksek olsun.” ifadelerini kullandı.

“Biz Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz... Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” diyen Aşgın ve beraberindeki heyet ziyaret dönüşünde Adem Demir'in Kireçocağı Köyü’nde ikamet eden Annesi Türkan ve babası Yusuf Demir’i de ziyaret etti.

(Volkan SINAYUÇ)