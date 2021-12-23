“Hep birlikte ülkemizi iyi yerlere getirmeliyiz”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl temsilciliğinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmalarını önemli bulan Milletvekili Kaya, "Çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Hep beraber ülkemizi iyi yerlere getirmeliyiz." dedi.

“Ahlaklı olun, dürüst olun, güvenilir olun!” diye konuşan Kaya, asıl özgürlüğün Allah’ın sınırları dairesindeki özgürlük olduğunu vurguladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ise, "Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye ve kadın aileye kadar uzanan milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutan faaliyetlerimizle gençlerimizle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

