“Hep birlikte milletimize hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Büyük coşku ile gerçekleştirdiğimiz AK Parti 7. Olağan Büyük kongremiz göstermiştir ki ülkemizi ve milletimizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her açıdan layık olduğu yere elbirliği ile taşımanın gayreti içinde olacağız. İnandığımız yolda yürürken, Türkiye için güven ve istikrar diyerek belirlediğimiz vizyonumuzla gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Büyük kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti 7. Olağan Büyük kongremizde “Al yeşil ırmakları kuşandın da mı geldin. Hoş geldin Çorum” diyerek bizleri onurlandıran ve AK Parti Genel Başkanlığına tekrar seçilen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, Çorumlu hemşerilerim ve dava arkadaşlarım adına canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri de ayrı ayrı tebrik ettiğini belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “19 yıldır AK Parti bayrağını kesintisiz bir şekilde dalgalandıran Çorum’dan, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) seçilen AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Millet Vekili Sayın Ahmet Sami Ceylan’ı tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Tekrardan AK Parti 7. Olağan Büyük kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.