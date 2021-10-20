“Hep birlikte Çorum’u ileriye taşıyacak projelere imza atacağız”

AK Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak’ı makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde taşındığı yeni il binasına geçilmesinden dolayı “Hayırlı Olsun” dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Mustafa Özelçi, Aybars Çilingir, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sefa Tatlı’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkanlar, Cumhur İttifakı ruhu ile Çorum’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni hizmet binasında başarıları çalışmalar dileğinde bulunan Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; beraber yürüdük biz bu yollarda dedik. Bir olacağız, diri olacağız kardeş olacağız. 2023’e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Cumhur İttifakımızın ortağı MHP’ye yeni hizmet binasının çalışmalarında kolaylıklar getirmesini diliyorum” dedi.

Cumhur ittifakı olarak Çorum’da güzel çalışmalara imza atacaklarına değinen Ahlatcı, “Her zaman olduğu gibi bundan sonrada hep beraber şehrimizin yararına olabilecek projelerde bir araya geleceğiz. Bundan sonraki süreçte de ilimizi daha da ileriye taşıyacak projelerle bir arada olacağız. Hep birlikte 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar çok kıymetli Başkanıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Ahlatcı ve teşkilata teşekkür eden Başkan Karapıçak, Cumhur İttifakı olarak güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhur İttifakına sadık kalarak hep birlikte yola devam edeceklerini ifade eden Karapıçak, “Önümüzdeki 2023 vizyonu ve 2071 hedeflerine doğru inşallah hep beraber hem Çorumumuzu hem de Ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Rabbim bizlerin yardımcısı olsun. Ben tekrardan AK Parti Çorum İl Başkanımıza ve AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

