Dünyaya yayılan bu salgınla mücadeleye devam ederken yeni yılda tek beklentisinin maske, mesafe ve temizlik hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Ahlatcı, “İnanıyorum ki hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Çorum İl Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi, 2020 yılını da oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdiklerini belirten Ahlatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunmak; ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalıştık.

Esnafımızın sorunlarına çözüm aramaya, genç kardeşlerimizle kucaklaşmaya ve geleceğimizin garantisi çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz.

Gölgesi altında olmaktan gurur duyduğum bu bayrağı ilelebet göklerde dalgalandırmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim.

Rabbimden 2021 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)