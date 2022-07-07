“Hep bir arada, sevgi dolu nice bayramlara”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Ulaş Tokgöz, mesajında bayramların dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı ve dayanışmanın doruklara ulaştığı günler olduğunu söyledi.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmemizi temenni eden Ulaş Tokgöz, mesajının devamında ise şunları söyledi: “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. İnsanı insan yapan ve bütün erdemlerin birlikte yaşandığı dini bayramlarımızdan birisi olan Kurban Bayramı’nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor, hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle bu mübarek günlerin ülkemize, Çorum halkına ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

(Uğur GÖRKEM)

