HEP ARTAN BİR COŞKUYLA 100. YILA

29 Ekim 2019 Salı günü de, Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağız. Ama, 100. yıla yaklaştıkça, her yıl daha da artan bir coşkuyla, her yıl bir öncekinden daha görkemli olarak…İçimizde giderek büyüyen vatan, millet ve bayrak sevgisiyle, bağımsızlık aşkıyla…

Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden şaşmadan, Cumhuriyet’in aydınlık yolundan yürüyen ÇORUM HABER, koca çınarın 96. yılını, yine en görkemli biçimde okurlarıyla ve tüm Çorum’la paylaşacak.