Henüz 1 yaşında Covid-19 kurbanı
Çorum'da minik Esila Zeynep bebek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 23.02.2022, 18:26
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Edinilen bilgilere göre, sanayi esnafından Muhammed Çolak’ın kızı, Nihat Çolak’ın torunu olan Esila Zeynep Çolak, 13 Şubat'ta Covid-19 virüsüne yakalandı. Minik Esila, durumu ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda yaşam savaşı veren Esila, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti. 1 yaşında olan Esila Zeynep Çolak isimli bebeğin cenazesi Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
ÇORUM HABER, minik bebeğe Allah rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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