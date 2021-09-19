Hemşirelik mezunları kep attı

Müzik dinletisinin ardından Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman’ın konuşmasıyla başlayan törende, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, büyük desteklerinden dolayı Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’e ve öğrencilere uygulama fırsatı veren Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine teşekkür etti.

Prof. Gökmeşe, 4 yıllık eğitimlerinin ardından bilimsel bilgi ve beceri kazanmış olan öğrencilerinden, dürüst, çalışkan ve üretken, toplum değerlerine saygılı bireyler olarak meslek hayatlarını sürdürmelerini istedi.

Arş.Gör.Ayşe Burcu Başçı’nın öğrencilere hemşirelik yemini ettirmesinin ardından kepler mutlulukla havaya atıldı. (Haber Merkezi)

