“Hemşirelerin yükü daha da arttı”

Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının kronik sorunlarının çözümünde bir adım atılmadığını kaydeden Saatcı, “Sağlık sistemi sağlık çalışanlarının fedakârlıklarıyla işliyor. Peki ya sağlık çalışanlarından alıp götürdükleri! Sağlık çalışanlarının hakları! Haklı talepleri! Fedakârlığın, özverinin, adanmışlığın karşılığı bu mu olmalı? Başta hemşireler olmak üzere 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı, bu soruyu yalnızca bu güne özel sormuyor. Her gün soruyor. Hemşireler dün hangi sorunların girdabında çırpınıyorsa bugün de aynı sorunlarla boğuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301 iken, OECD ülkelerinin ortalaması 938 olduğunu, AB ülkelerinin ortalamasının ise ise 846 olduğunu belirten Saatcı, “Bu açık, fedakârlıkla nereye kadar kapatılacak! Peki, bunun karşılığında ödenen ücret. O da ortada. Sağlık çalışanları, genel kamu çalışanları arasında maaş yönünden bugün en geride bırakılan kesimi temsil ediyor. Bu durum bile her şeyi özetlemektedir. Artan iş yükü ile ödenen bu ücret doğru orantılı mı, Bakanlığın buna cevap vermesi gerekir. Bakanlık pandemi sürecinde yapmış olduğu ek ödeme düzenlemeleriyle, bu hususta çözümden yana olmadığını maalesef defaatle göstermiştir. Oysa çalışanların belli bir kesimini mutlu etme amacı güden düzenlemelerle ne gün kurtarılır ne yüzler güler ne de sistem ayakta durur” dedi. (Haber Merkezi)

