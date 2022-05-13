Hemşirelere övgü ve alkış
Güncel 13.05.2022, 23:52
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AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerini ziyaret ederek kutladı. Ahlatcı, zor şartlar altında büyük fedakârlıkla görev yapan hemşirelere takdir duygularının her türlü övgünün üstünde olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)
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