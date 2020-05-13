“Hemşire açığı kapatılmalı, iş yükü azaltılmalıdır”

İlk olarak Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile bir süre sohbet eden CHP’li yöneticiler, hastanenin durumu, koronavirüs sürecinde yapılan çalışmalar ve bazı konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra başhemşire ve diğer hastane yetkilileri ile görüşen CHP heyeti, tüm hemşirelerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, hastane ziyareti sırasında bahçede çalışan işçilerle de sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Tahtasız, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında ülkemizde ve dünyada hemşirelerin en ön saflarda mücadele ettiğini belirterek, “Bu süreçte sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ülkemizin hemşireleri bu süreçte büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın her türlü ekonomik ve sosyal hakları iyileştirilmelidir” dedi.

100 binden fazla hemşirenin atama beklediği halde hemşire açığının giderilmemesinin, sağlık sektöründe yaşanan sorunları büyüttüğünün altını çizen Tahtasız, “Gerekli atamalar yapılarak hemşire açığı bir an önce giderilmeli ve hemşirelerin iş yükü azaltılmalıdır. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun kalabilmektedir” ifadesini kullandı.

Sertifikalı hemşirelerin kendi alanlarında çalıştırılmasını, tüm sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını talep eden Tahtasız, “Hemşirelerin insanca yaşamalarını sağlayan ücret politikaları oluşturulmalıdır.

Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalıdır.

Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4-B’liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar vb. kadroya geçirilmelidir.

Sağlıkta Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli, şiddet yapanın yanına kâr kalmamalıdır.

Fedakâr sağlık çalışanlarının çocukları, kreşlerde güven içinde kalmalı, hastanelerde 24 saat esaslı kreş hizmeti verilmelidir” şeklinde konuşarak yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunmasını istedi.