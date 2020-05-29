Hemşehrimiz virüs kurbanı
Çorum'un Bayat İlçesi Karakaya Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara - Sincan'da ikamet eden, Recep Aktaş'ın hanımı Şehri Aktaş tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebi ile vefat etti.
Güncel 29.05.2020, 19:44
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Alınan bilgiye göre Şehri Aktaş’ın cenazesi geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Ankara Mamak İlçe mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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