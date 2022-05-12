Hemşehrimiz İbrahim Akın Teftiş Kurulu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valililer Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Bu kapsamda Kırşehir Valisi Osmancıklı hemşehrimiz İbrahim Akın'ın da Teftiş Kurulu Başkanı olarak ataması yapıldı.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

09 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Kaymakam Adaylığı esnasında Denizli-Beyağaç ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Afyonkarahisar-Kızılören ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır-Kulp, Şanlıurfa-Akçakale ve Eskişehir-İnönü ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 01 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı.

2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren (1) yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD’de bulundu. 16.04.2015 tarihinden itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Yeni yayınlanan Valililer Atama Kararnamesi ile de Teftiş Kurulu Başkanı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

