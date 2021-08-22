Hemşehrimiz Dere, Erdoğan ile Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sungurlulu Muhsin Dere açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katıldı.

Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı evsahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fuarın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 19 yılda savunma sanayinde devrim gerçekleştirdiğini belirterek “Başarısını sahada bilfiil ispat eden silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız” dedi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile fuarı gezen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, fuarla ilgili, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İDEF’21 Fuarı'nda Millî Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ stantlarını şereflendirdiler. Ürünlerimizi inceleyen Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Bizlere güvenip onurlandırdığı ve savunma sanayine verdiği sınırsız destek için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)