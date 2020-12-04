“Hemşehrilerim, sağlık yatırımları konusunda hiç tereddüt duymasın”

Eski Devlet Hastanesi’nin Çorum’a yeniden kazandırılması konusunda bu yılın başlarından itibaren harekete geçtiklerini ve sürekli gündemde tuttuklarını, bu konuda gösterilen tüm çabaları da saygıyla karşıladıklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, Hastane’nin A ve B bloklarının yüzde 80 çürük olduğunu ve yıkılma zorunluluğu bulunduğunu, C blokta ise yüzde 20 oranında güçlendirme gerektiğini anlatarak şu bilgileri verdi:

“C Blok zaten yatak bölümü, burasını elden geçirip yine aynı amaçla kullanacağız. A ve B blokların yerine ise 8 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir bina yaparak poliklinikleri, ameliyathane, görüntüleme merkezi gibi birimleri burada toplayacağız. Bu binanın maliyeti 50 milyon lira olarak hesaplanıyor. Tıbbi cihaz ve teçhizat da mutlaka çok ciddi bir rakam tutacaktır. Sayın Bakan’la önceki gün görüştük, 2021 yılı başında ihalesi yapılıp yıl sonuna yetiştirilecek. Hemşehrilerim, bu konuda herhangi bir tereddüt duymasınlar.”

Temeli atılan Onkoloji Merkezi’nin birinci etabının 4 ay gibi bir sürede tamamlanacağını da vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “Kanser hastalığı çok yaygınlaştı. Hemşehrilerim, büyük kentlerde perişan oluyorlar. Onkoloji Merkezi ile birlikte onları bu sıkıntılardan kurtaracağız. Ayrıca, Çorum’un yanı sıra bölgeye de hitap eder hale geleceğiz. Yine Diş Hastanesi de gündemimizde duruyor. Bu yatırımlarla, Çorum’u bölgenin sağlık merkezi haline getireceğimize inanıyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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