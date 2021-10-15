HEM’in sergisini Azime Çiftçi açtı

Halk Eğitimi Merkezi ve üniversiteye hazırlık kurslarının tanıtımı amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışını Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi yaptı. Azime Çiftçi, HEM yetkilileri ile birlikte stantları gezerek, kadınların ürünleri hakkında bilgi aldı.



(Taner ŞİMŞEK)

