HEM’in sergisini Azime Çiftçi açtı
Çorum Halk Eğitimi Merkezi’nin Hitit Üniversitesi ile işbirliği kapsamında kursiyerlerin göz nuru el emeği ürünlerinin tanıtıldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Güncel 15.10.2021, 23:58
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Halk Eğitimi Merkezi ve üniversiteye hazırlık kurslarının tanıtımı amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışını Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi yaptı. Azime Çiftçi, HEM yetkilileri ile birlikte stantları gezerek, kadınların ürünleri hakkında bilgi aldı.
(Taner ŞİMŞEK)
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