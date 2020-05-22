Hem yürek burktu, hem de tartışma yarattı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi ile Şenyurt 1’inci caddenin kesiştiği noktada bulunan bir alış veriş marketinin önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve iki çocuğu ile akşam saatlerinde çöpten yiyecek toplayan kadının görüntüleri bir sosyal medya sayfasında paylaşıldı. Çekilen fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Şefik Eken isimli vatandaş, fotoğrafı “Bir anne, Çorum'un Bahçelievler semtinde, çöplükten yiyecek bir şeyler arıyor. Annenin iki çocuğu belki de ne olduğunun farkında bile değil. Bu bir utanç fotoğrafıdır” diye paylaştı.

Fotoğrafa tepkiler gecikmedi. Yorum yapan bazı kişiler, fotoğrafın Çorum’da çekildiğine inanmazken, kimi yorumlarda ise vatandaşlar kadın ve çocuklarına yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

O yorumlardan bazıları şöyle;

- Çorum'da böyle şeyler olmaz inanmayın yardım severler o abalamıza yardımcı olurlar eminim ben. Bir Çorumlu olarak yardım etmeye hazırım ben.

- Adresi yok mu bunu yazın paylaşım yaparak faydalı olamazsınız birilerini eleştirmek yerine kendi aramızda bakalım böyle insanlara bilir misiniz bilmem komşusu açken uyuyan insan insan değildir bunu bilene.

- Bu fotoğrafı çeken şahıs kimse bu kadıncağıza kendi yardım etse kendi edemezse biz dahil yardım yapacak kişi ve kurumlara bildirse yetmedi Çorum Valiliği sosyal yardımlaşmaya bilgi verseydi bunları yapmıyorsa neden ve ne amaçlı bu resmi paylaşıyor tez zamanda kamuoyuna bilgi versin sonra tüm Çorumlulardan özür dilesin.

- Bu anneye çocuklara ulasan varsa bana özelden lütfen bildirilsin.

- Sosyal algı oluşturmaya çalışırlar başkanım haber verirlerse yardım eli uzatılır işlerine gelmez böyle durumlardan mutlu olurlar utanç veren şey bunu sosyal medyada paylaşmak o insanı rencide etmek yazık.

- 21 yüzyıl yazıklar olsun bunu bize yaşatanlara…

- Fotoğrafını çekene kadar yardım etsen etmesen de ilgilere bildirsen en azından bundan iyidir.

-Bu resmi çeken çocuğun yüzünü buzlamayı biliyorsan kim olduğunu adresini de biliyordur marifet paylaşmakta değil bilgiyi net verin.biz onu bulur ve gerekeni yaparız bu mübarek günü kimse kimseyi açta açıkta bırakmaz.

- Hem fotoğrafı çekene hem bizlere yazıklar olsun. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuyor mu Efendimiz.