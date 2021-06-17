Hem vatandaşın hem esnafın yüzü gülüyor

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı uygulaması bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlarken diğer yandan da Çorum esnafına kazandırıyor.

Gönül Belediyeciliği kapsamında yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Çorum Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Sosyal Destek Kart uygulaması ile hem yerel esnafın gönlünü kazandı hem de dar gelirli aileye alışverişini istediği yerel esnaftan yapma imkanı sundu. Belediyenin bu çalışması çok sayıda il belediyesine de örnek oldu.

Çorum’da ticari faaliyetlerini sürdüren yerel esnaf uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



PANDEMİ DÖNEMİNDE BU UYGULAMA SAYESİNDE CİRO YAPTIK

Yerel market işletmecisi Yunus Yıldırım, “Pandemi döneminde Sosyal Kart uygulamasını yerel marketlere vermesinin çok faydası oldu yerele marketlere Çorum Belediyesinin insanlar belli bir seviyede ciro yapmaya başladı bunun için Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.



ESNAFA DESTEK İÇİN GÜZEL BİR UYGULAMA

Yerel market işletmecisi Ayhan Tekin, uygulamanın güzelliğine dikkati çekerek “Vatandaşlarımız için olumlu karşılanıyor. Vatandaşlarımıza da bizlere de çok yararlı bir uygulama” diye konuştu.



MÜŞTERİLERİMİZ İSTEDİĞİ ÜRÜNÜ ALABİLİYOR

Yerel market işletmecisi Kamber Mol da, “Müşterilerimiz uygulamadan çok memnunlar. İstediği ürünü seçerek istediği yerden alışveriş yapabiliyor. İstediği markayı tercih ediyor. Onlar da biz de memnunuz.” dedi.



SATIŞLARIMIZ CİDDİ ANLAMDA ARTTI

Yerel market işletmecisi Arslan Çavdar ise, “Ciddi anlamda satış farkımız oldu. Müşterilerimiz genelde ulusal marketlere yöneliyor. Biz de bunu kırmak istiyoruz. Belediyemiz de bu konuda bize bayağı destek oldu, bu desteği hep hissediyoruz.” diye konuştu.



BU UYGULAMA İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yerel market işletmecisi Vahap Akyol da, sosyal destek kartı uygulamanın hayata geçirilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Akyol, “Bu uygulamaya geçildiği ilk günden itibaren sisteme dahil olduk. İlk başlayanlardanız bu uygulamaya. Vatandaşımız da bizleri tercih ederek desteklerini veriyor. Hem evlerine yakın yerlerden alışveriş yapma imkanı buluyorlar hem de uygun fiyata onlara ürün imkanı sunarak yardımcı oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

