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Hem sürücü hem de mahalleli yardıma koştu

ÇORUM’da otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeğin yardımına hem sürücü hem de mahalleli koştu.

Güncel 08.08.2020, 16:09
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Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre aniden yola fırlayan köpeğe araba çarptı. Köpek bacağından yaralanırken, köpeğin yaralandığını gören sürücü hemen aracından inip barınaktan yardım istedi. Görevliler gelene kadar hem sürücü hem de mahalleli köpekle ilgilendi. Kısa sürede olay yerine gelen görevliler yaralı köpeği alıp tedavisi için barınağa götürdü.

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