“Hem işgalcilere hem işbirlikçilere karşı mücadele verildi”

Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle Çorum Valiliği tarafından Altınkaya Arena’da bir resepsiyon düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi’nin Sinop’un Türkeli ilçesinde görevli olması nedeniyle katılamadığı resepsiyonda ev sahipliğini Vali Yardımcısı Recep Yüksel üstlendi.

Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Recep Yüksel, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah ve dava arkadaşlarını, şehitlerimizin ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.



Sultan Alparslan’ın 950 yıl önce ebedi Türk yurdu olmak üzere Anadolu’nun kapılarını açmasının ardından bu topraklar birçok savaş gördüğünü ama 30 Ağustos Zafer bayramının yaşandığı döneme kadar bu topraklardan Türk milletini söküp atmaya ahdetmiş düşmanlarla karşılaşmadıklarını belirten Yüksel, “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktığında Türk insanını Anadolu coğrafyasından söküp atmak isteyenler son güçlerini kullanmaya başlamışlardı. Anadolu insanı yılgındı, yorgundu, umutsuzdu. Biz sadece yedi düvele karşı mücadele vermedik. 3.5 yıl boyunca bütün Anadolu topraklarında dünyanın birçok güçlü ülkesinin ordusuna karşı mücadele verildi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının önderliğinde. Aynı zamanda Anadolu’da isyanlarla baş etmeye çalışıyorlardı, mandacılarla baş etmeye çalışıyorlardı, işgalcilerle işbirliği yapanlarla baş etmeye çalışıyorlardı. Bir yandan dışarıdan gelenler, bir yandan da içerideki işbirlikçilerle mücadele edildi. Bunlar hiç kolay değil” şeklinde konuştu.



Yüksel’in konuşmasının ardından resepsiyon, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde devam etti.

(Taner ŞİMŞEK)

