Hem eğlendiler hem de öğrendiler
Çorumlu Drama Eğitmeni, Tiyatrocu-Yazar Yasemin Yanar Karameşe, “Marmelat'ın Bir Günü” adlı kitabını imzalamak, söyleşi ve drama etkinliği gerçekleştirmek için Çorum'da minik okurlarıyla buluştu.
Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, geçtiğimiz ay Cinius yayınlarından çıkan ilk kitabı “Marmelat'ın Bir Günü” isimli kitabını tanıtım için memleketi olan Çorum'a geldi.
Arkadaşlık, paylaşım, kıskançlık, zorbalık konularını kedilerin dilinden anlatan kitabıyla Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, minik okurlarıyla buluşan Yasemin Yanar Karameşe, okurlarıyla drama etkinliği ve söyleşi sonrası kitabını imzaladı.
İKİNCİ BULUŞMA 15 NİSAN CUMA GÜNÜ
Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi ve drama etkinliğinin ikincisi ise 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00de Çorum İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.
Etkinliğe katılmak, rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin, Çorum İl Halk Kütüphanesi'nin 0364 234 7339 telefonundan ulaşabileceği kaydedildi.
(Taner ŞİMŞEK)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
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|52
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|32
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|32
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|32
|29
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|32
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|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
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|30
|55
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|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
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|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
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|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
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|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
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|30
|62
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|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
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|31
|51
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|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
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|37
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|37
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|31
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|32
|36
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|31
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|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
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|31
|42
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|32
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|31
|29
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|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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