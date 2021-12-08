Hem çatıda, hem duvarda elektrik üretiyorlar

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD II 9. çağrısında projesi desteklenen Sarıaslan Yem Hammaddeleri A.Ş, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yenilenebilir enerji yatırımı yaparak güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Yem fabrikasının hem çatısına hem de duvar yüzeyine uygulanan yöntem, OSB’de kurulan GES yatırımlarında bir ilk oldu.

“DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Şirket yetkilisi Muharrem Sarıaslan, OSB’de büyük ve küçükbaş hayvanlar için yem üretimi yaptıklarını belirterek, “Aynı zamanda 20 bin ton kapasiteli çelik silolarımızda tahıl ürünlerinin depolanması ve pazarlanması konularında faaliyet gösteriyoruz. Şimdi bu faaliyetlerimize, gerçekleştirdiğimiz projemizle elektrik üretimini de eklemiş bulunuyoruz. 1 milyon 530 bin lira yatırım tutarlı 320 kW kapasiteli GES yatırımı projemize TKDK 690 bin lira hibe sağladı. Böylece bu yatırımımızdaki yükümüzün büyük kısmını verdiği hibe ile karşılamış oldu. TKDK desteği olmasaydı bu kadar büyük bir yatırımı kendi imkânlarımızla yapmakta zorlanırdık. Devletimize TKDK aracılığıyla sağladığı bu destek için ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

“YILDA 700 BİN KWH ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ”

1160 adet fotovoltaik solar panel kullanarak 320 kW kapasiteli GES yatırımı yaptıklarını anlatan Sarıslan, şunları söyledi:

“Günlük güneşlenme süresini ortalama 6 saat olarak aldığımızda yılda yaklaşık 700 bin kWh elektrik üreteceğiz. Bu yatırımımız sayesinde tesisimizde yem sektörüne yönelik asıl faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda yıllarca çok düşük bakım masraflarıyla elektrik üretmeye de devam edeceğiz. Dağıtım şirketiyle olan anlaşmamız gereği ürettiğimiz elektrik ulusal şebekeye aktarılacağından pazarlama sorunumuz da bulunmamaktadır. Aldığımız hibeyi de hesaba kattığımızda yatırımımız kendisini yaklaşık 3 yılda amorti edecek.”

“GURURLUYUZ, YATIRIMIMIZ ÖRNEK OLACAKTIR”

“Gururlandığımız bir husus da, TKDK’nın Çorum OSB’de destek verdiği yenilenebilir enerji yatırımlarında hem çatı hem de duvar yüzeyine yenilenebilir enerji yatırımı yapan ilk firma olmamızdır. Bu yatırımımızla atıl durumdaki çatı ve duvar yüzey alanlarımızı değerlendirerek ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını yerli ve doğal kaynaklarla sağlamaya yönelik katkı da sağlamış olacağız. Aynı zamanda hem çatı hem de duvar yüzeyine gerçekleştirdiğimiz yatırımımız OSB ve diğer alanlarda yatırım yapacak firmalara da örnek olacaktır. Yatırımımızın hayat bulmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü yönetici ve çalışanlarına, OSB yönetimine ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım, yatırımını güneşe yapanlar hep kazanır.” (Haber Merkezi)

