“Hem arsa üretiyoruz hem de satıyoruz”

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında ilk olarak Nazik Bulut’un eleştirilerine yanıt veren Çöplü, “Nazik hanımın bahsettiği işlemlerle ilgili herhangi bir eksiklik yok. Bizimle görüşseydi onların hepsinin de cevabını verirdik. Beltaş olarak 1 milyon 178 bin 412 lira doğalgaz ve elektrik faturasıyla ilgili tespit edilen tutarlar fatura edilmiş ve bunun karşılığı olarak da ödemesi yapılmıştır. Bununla ilgili herhangi bir eksiklik yoktur” ifadelerini kullandı.

Tuncay Yılmaz’ın ise ‘arsa satıyorsunuz, mali durumunuz böyle’ dediğini ve hep hikâye okuduğunu söyleyen Çöplü, “2019, 2020, 2021 bunlar resmi rakamlarımız. Uzun vadeli borçlarımızla ilgili bölümlerde bize gelmemiş olan, bize dair olan borçlarımız vardır.

Belediye’nin borcu vardır. Diğer belediyelerin de borcu vardır ama sürdürülemeyen bir borcumuzun olmadığını ifade ediyoruz. Her hangi bir personelimize, müteahhitlere borcumuz yok.

Kredi meselesine gelince, ön göremediğimiz bir takım çalışmalarımız var. Toplu taşımayla ilgili konularda kredi kullandık. Tabi ki kredi kullanacağız, bunlar doğaldır, hizmetler devam edecek. Bu hizmetlerimizle ilgili yanlış bir durum yok. Arsa üretiyoruz ve arsa satıyoruz. Çorum halkına hizmet etmeye devam ediyoruz.

Bugün itibariyle 4 ekmek büfesi daha açtık. Bunlar, Buharaevler’de, Melikgazi Kültür Merkezi’nin yanında, Bağcılar’da ve23 Nisan İlkokulu’nun yanında” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

