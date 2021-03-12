Helal kazanç  için dua ettiler

Ayakkabıcılar Arastası’nda geleneksel hale getirilen duaya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile Arasta esnafı katıldı.

Okunan duanın ardından esnaf bol ve bereketli kazanç için dua etti.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başta esnaf sanatkarlar olmak üzere tüm Çorumluların kandilini tebrik ederek, “Allah tekrarına kavuştursun” dedi.

Kandil duasının ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindekiler Arasta esnafını ziyaret ederek, hem kandillerini kutladılar hem de kandil simidi ikram ettiler.

Başkan Aşgın ve Recep Gür ayrıca geçtiğimiz ay küçük yaşta çocuğunu kaybeden arasta esnafından Mehmet Dıvrak’a başsağlığı ziyaretinde bulunurken ayrıca iş yerinde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar gören Aşçı ve Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi, Kebapçızade Lokantası Sahibi Nurettin Hafızoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Aşgın ayrıca Hıdırlık Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan çocukları da ziyaret ederek kandillerini kutladı.



(Haber Merkezi)

