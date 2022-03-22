“Hekimlerde tükenmişlik sendromu başgöstermekte”

Hekimlerin, yoğun çalışma gerektiren bir fakülte eğitiminden sonra mecburi hizmet, sonra uzmanlık eğitimi, sonra gene mecburi hizmet, sonra belki yandal eğitimi ve uzun bir süreci tamamladığını kaydeden Azak, “Meslekte çalışırken de eğitim ve kendini yenileme hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Bu eğitimleri almış arkadaşımız yoğun bir tempoda çalışmaya başlıyor. Şiddet, pandemi şartları, nöbetteki zorluklar, hak ettiği ücreti alamama, gerekli iyileştirilmelerin yapılmaması neticesinde birçoğumuzda çalışma şevkinin kırılması ve tükenmişlik sendromu baş göstermektedir” dedi.

Konuşmasının devamında, “Çorum Tabip Odası olarak sorunlarımıza çözüm olacak hükümetimizden istediğimiz beklentileri dile getirmek istiyorum” diyen Azak, şunları söyledi:

“İlk olarak sağlıkta şiddet konusuna değinmek istiyorum. ‘Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın’ daha etkin ve caydırıcı olmasını diliyoruz. Sağlıkçıya Şiddet suçunun katalog suçlar arasına alınıp daha büyük cezalar içereceği yöndeki yapılan çalışmaları destekliyor ve ivedilikle hayata geçmesini diliyoruz. Şiddeti yapanlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmanın belli bir süre önlenmesinin de etkili olacağını düşünüyoruz.

“İkinci olarak aile hekimi, hastane çalışanı ve idareciler gibi hiç bir ayrım gözetmeksizin tüm hekimlerin ücretlerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Alınan maaşlarda artış, ek göstergenin 7200 yapılması, sabit ek ödemede ve nöbet ücretlerinde artış, döner sermayelerde artış, aile hekimlerinin cari ödemelerinde artış ve sağlık tazminatlarında artış gibi iyileştirmelerle hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz.

Tüm sağlık kurumlarında çalışma şartlarında mevcut olan sorunların giderilmesini bekliyoruz. Özellikle iş yükünün fazlalığı, çok yüksek poliklinik sayıları ve döner sermaye eşitsizliği gibi konular üzerinde durulmalıdır. Sadece hasta memnuniyetini düşünen ve hizmet veren memnuniyetini göz ardı eden bir sistemin yeniden gözden geçirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve çalışanların da memnun edilmesini gerekmektedir. İnşallah bu konularda da iyi yönde gelişmeler olur.

Hekimlerimizin covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı ve yıpranma paylarımızı da içeren geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz.

Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak mesleğimizin icra edilmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz.

Tıp fakültemizde geleceğimizi aydınlatacak olan genç hekim namzetlerinin eğitimlerinin niteliklerinin artırılmasını ve fakültemiz için büyük sorun olan Morfoloji Bina sorunu ve öğretim görevlisi kadro yetersizliğinin çözümünü bekliyoruz. Bu konularda fakülte yönetimimizin ve üniversitemizin çalışmalarını destekliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı, çekirdek eğitim müfredatına uygun, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını istiyoruz. Asistan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için idarecilerimizden ekstra destek istiyoruz.” (Haber Merkezi)