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“Hekim haklarını savunmada asla çekimser kalmayacağız”

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, hekimlerin özlük haklarının her geçen gün geriye gittiğini belirterek hekimlerin yarınlara güvenle bakamaz hale geldiğini söyledi.

Güncel 15.12.2021, 23:09
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“Hekim haklarını savunmada asla çekimser kalmayacağız”

Çorum Tabip Odası tarafından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hekimlerin özlük hakları ile ilgili kitlesel bir basın açıklaması eylemi yapıldı. Hastane polikliniklerinin girişinde düzenlenen eylemde Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve hekimler tarafından çalışma koşulları ile ilgili açıklama yapıldı. 
Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesi, hastalara yeterli muayene süresinin ayrılması ve çalışma sürelerinin daha verimli hale gelmesinin sağlanmasını istediklerini anlatan Tabip Odası Başkanı Dr. Azak taleplerini tek tek sıraladı.
Sivil toplum örgütlerinin hekimlerin özlük haklarını savunmak için çeşitli eylem planları açıkladığını, hükümetten isteklerini dile getirdiklerini vurgulayarak Çorum Tabip Odası olarak kendilerinin de hekimlerin sorunlarını dile getirmek amacıyla biraraya geldiklerini ve bir an önce sorunlarına çözüm beklediklerini kaydeden Dr. Azak, “Başta ağır çalışma şartları, giderek artan bir şekilde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmamız, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın itibarının bilinçsiz uygulamalarla zedelenmesi, yapılan yerli yersiz şikayetlerle ve açılan davalarla yıpratılmamız,  çalışmamız karşılığında hak ettiğimiz geliri kazanamamız ve emeklilik dönemindeki yüksek ücret kayıpları;  yarınlara güvenle bakmamıza engel olmaktadır. Özlük haklarımızın; eğitim ve meslek hayatımız boyunca sahip olduğumuz niteliklerle ve üstlendiğimiz sorumluluklarla orantısız şekilde düşük olması meslektaşlarımızda derin üzüntü oluşturmaktadır.

Yakın zamanda hekimler açısından önemli kazanımlar sağlayan yasa açıklandıktan sonra gelen tepkiler üzerine tüm kamu sağlık çalışanlarını kapsayacak bir şekilde genişletilmesi amacıyla geri çekilmiştir. Açıklanan iyileştirmelerin hekimlere verilmeden geri çekilmesi bizlerde gönül kırgınlığına sebep olmuştur. Çorum Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın tepkilerine hak veriyor, onların sesi olmakta ve haklarını savunmakta asla çekimser kalmayacağımızı ilan ediyoruz” diye konuştu.
Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak açıklamasının devamında ise taleplerini şu şekilde sıraladı; “ Özlük haklarımızla ilgili bu düzenlemenin ne zaman sonuçlanacağının açıklanmasını ve ivedilikle uygulamaya konulmasını  istiyor ve bunların gerçekleşmesinin çalışma barışının zedelenmemesi için çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Hekimlerin çalışma koşullarının mutlaka iyileştirilmesini, hastalara  yeterli muayene süresinin ayrılmasını, çalışma sürelerinin daha verimli hale gelmesinin  sağlanmasını istiyoruz. Hekimler ayrılmaz bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçalarıdır. Hekimlere verilen hakların ve iyileştirmelerin aile hekimleri de dahil olmak üzere tüm hekimlere ayırt edilmeksizin verilmesini istiyoruz. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilerek, cezaya dayalı değil yardımlaşmaya dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesinin yeniden planlanmasını istiyoruz. 

Tıp fakültelerinde geleceğimizi aydınlatacak olan genç hekim namzetlerinin eğitimlerinin, hekimlik vasfına yaraşır ve nitelikli olmasını  ve  Asistan hekimlerin  emeklerinin karşılığını aldığı , çekirdek eğitim müfredatına uygun, nitelikli uzmanlık  eğitimi almasını istiyoruz. Hekimlerimizin Covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı ve yıpranma paylarımızı da içeren  geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz. Yıllardır ülkemizde yaşanan sağlıkta şiddetin kapanmayan yaralarını sarmak ve iyileştirmek için, şiddeti yapanlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmanın önlenmesi gibi etkin şekilde, cezaların artırıldığı  yeni bir  sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz.
Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak mesleğimizin icra edilmesini engelleyen malpraktis baskısının hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz ve emekli olduğumuzda da kimseye muhtaç olmayacağımız, bu durumda bir çok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek gösterge ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz”
(Volkan SINAYUÇ)
 

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