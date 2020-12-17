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Hediyeler bu kez çocuklardan

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığının “Çocuklar Gülerse, Dünya Güler” sloganıyla düzenlediği kampanya çerçevesinde bugüne kadar bini aşkın çocuk sevindirilirken, hediye verilen çocuklar da Muhtar Hasan Belli’ye “minik jestler” yaptı.

Güncel 17.12.2020, 22:08
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Hediyeler bu kez çocuklardan

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığının “Çocuklar Gülerse, Dünya Güler” sloganıyla düzenlediği kampanya çerçevesinde bugüne kadar bini aşkın çocuk sevindirilirken, hediye verilen çocuklar da Muhtar Hasan Belli’ye “minik jestler” yaptı.

Uzaktan eğitim imkânlarından mahrum olan öğrencilere tablet bilgisayar armağan ettiklerini hatırlatan Belli, “Çocuklar gülerse dünya güler etkinliğimizde hediyeler verdiğimiz çocuklardan muhtarlığımıza hediye getiren çocuklarımız oldu. Amerika'nın savunma sanayimize yaptırım uygulamak istediği bu dönemde mahallemizde oturan bir çocuğun muhtarlığımıza tank hediye etmesini çok anlamlı buldum” dedi.(Haber Merkezi)

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