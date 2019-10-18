“Hedefimiz, temiz ve daha yaşanılabilir bir Çorum”

Belediye birim müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başkanlığında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde toplandı. Toplantıda birim müdürlerine Temizlik İşleri Müdürü İdris Özyılmaz temizlik işleriyle alakalı bilgilendirme sunumu yaptı. Temizlik hizmetlerinin faaliyetlerinin tüm belediye birimlerini ilgilendirdiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Bu şehir temiz şehir olarak ün yapmış bir şehir, biz de temizlik politikamızı buna göre oluşturduk. Belediyemizin hangi birim müdürü, personeli olursa olsun özellikle şehrin temizliği konusunda inisiyatif alacak veya kendisini bu hususta sorumlu hissedecek. Nerede temizlik konusunda bir eksiklik görürse müdahil olacak. Ancak bu şekilde hemşehrilerimize daha temiz ve daha yaşanılır bir Çorum armağan edebiliriz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü İdris Özyılmaz, sunumunda temizlik işleri müdürlüğünün çalışma prensipleri, kullanmış oldukları ekipman ve araçlardan bahsederek temizlik konusunun ekolojik dengeyle doğrudan alakalı olduğunu söyledi. Özyılmaz, “Evsel ve hayvansal atıkların sebep olduğu haşere, uçkun ve vektör canlılarla mücadele ederken bir yandan da ekolojik dengenin korunması hususuna özen göstermemiz gerekiyor. Yani temizlik hizmetleri alan çalışması ve planlama yapılarak yürütülmesi gereken hassas bir hizmet alanı” dedi. (Haber Merkezi)