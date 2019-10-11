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"Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Barış Pınarı Harekatı'nda hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır, bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir." dedi.

"Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Barış Pınarı Harekatı'nda hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır, bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 15:44
"Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır"

Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış dersinde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Birilerinin Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlediği için "işgalci kuvvet" gibi gösterme gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her operasyonun bir amacı vardır, bu aziz ülke, aziz Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözü olmamıştır. Bugün de bu operasyonu mecburi olarak yaptığımız, asla Suriye'nin bir karış toprağında gözümüz olmadığını çok açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Dünyanın dört bir tarafından gelerek Orta Doğu coğrafyasında, Suriye'de, Irak'ta olanların, söyledikleri gibi oraya barış getirmek değil, bu zengin kaynaklı coğrafyada petrol kuyularının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir."

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini, tamamına diz çöktüreceğini ve Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyeceğini vurgulayan  Kurtulmuş, sözlerini şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecektir.  Terör koridoru planını bir barış koridoruna dönüştürerek bu operasyondan başarı ile dönecektir. Birileri bu coğrafyayı parçalamak isterken Türkiye'nin hedefi Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır.  Son olarak bu bölge temizlendikten sonra, güvenli bölge ilan edilerek Türkiye'de barındırdığımız Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmını oraya bir şekilde götürerek kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacağız.  Barış Pınarı Harekatı'nda hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmaktır, bölge halklarının kardeşliğini temin etmektir."

(İHA)

Son Güncelleme: 11.10.2019 16:12
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