“Hedefimiz, spor kenti ve binicilik merkezi Çorum”

Atahan Atlı Spor Kulübü Başkanı Burhan Demigan, Çorum’u spor kenti ve aynı zamanda bölgenin binicilik merkezi haline getirmeyi hedef olarak belirlediklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bu doğrultuda kendilerini yüreklendirdiğini, tüm Çorum’un da desteğini beklediklerini söyledi.

Binicilik Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve geçtiğimiz günlerde Ankara Ahal Teke Atlı Spor Kulübü’nde yapılan yarışmalardan Çorum’a kupa ile döndüklerini anlatan Demigan, “Yeni Binici kategorisinde sporcumuz Metin Aksoy, kulübümüzün Kayahan isimli atıyla 65 cm. ve 85 cm. engel yarışmalarında ikinci oldu.” dedi.

Yarışlara bir sporcu ve bir atla katıldıklarını ifade eden Demigan, sporcuları Metin Aksoy’un, 70 cm. engel yarışında 57 sporcu arasında birinci olduğunu ve genel tasnifte de en iyi sporcu seçildiğini, 47’si lisanslı olmak üzere toplamda 167 binicilerinin bulunduğunu söyledi.

Burhan Demigan, Cumartesi günü saat 10.30’da Kış Ligi 1. Ayak müsabakasının yapılacağını da bildirdi.

(Haber Merkezi)

