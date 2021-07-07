“Hedefimiz kadın istihdamı oranını % 41’e ulaştırmak”

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Vekili MYK Üyesi Siyasi Hukuk İşler Başkanı, 23. ve 24. Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Tabak, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, Kadın Kolları MKYK Üyesi Arzu Bakır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek Yusuf Ahlatcı ile bir süre görüştü.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in de yer aldığı ziyarette heyete teşekkür eden Ahlatcı, “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Hedefimiz 2005’te yüzde 23.3 olan kadınların işgücüne katılım oranını 2023’te yüzde 41’e ulaştırmaktır” dedi.

(Hatice Asuman ATEŞ)

