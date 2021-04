“Hedefimiz Çorum’un turizmini canlandırmak”

Turizm Haftası’nın başlangıç günü olan 15 Nisan’ı “Dünya Hitit Günü” ilan ederek geleneksel hale getirmeyi amaçlayan Vakıf 19, ilk kutlamayı Türk-Japon Vakfı’nın ev sahipliğinde 2019 yılında gerçekleştirmişti.

Ancak, pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020’de kutlanamayan Dünya Hitit Günü, bu yıl da aynı talihsizliği yaşıyor.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, 2019’daki kapsamlı kutlama etkinliklerinin Çorum’un tanıtımı açısından büyük katkı sağladığını, ancak Covit-19 nedeniyle iki yıldır kutlama yapılamadığını belirterek, “Hititlerdeki baharın gelişini simgeleyen Antahşum Bahar Bayramı’ndan yola çıkarak her yıl 15-20 Nisan tarihleri arasında kutlamayı planladığımız Dünya Hitit Günü’nü, bu yıl da internet üzerinden yayınlayacağımız küçük görsellerle kutlayacağız. Çorum’un sahip olduğu tüm insanlığın kültürel değerleri üzerinden sevgi köprüleri kurmak ve tarihin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in gölgesinde dünya barışına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Alper Bilan, sosyal medyadan sanatseverlerle buluşan plastik sanatlar sergisi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Tarih boyunca yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat, ışığıyla yolumuzu aydınlatmış, geçmişin günümüze taşınmasında büyük bir rol oynamıştır. Birçok olumsuz faktöre rağmen sanatla uğraşan sanatçılarımız geçmişte ve günümüzde çok değerli eserlere imza atmışlardır. Vakıf 19 her zaman sanatın ve sanatçılarımızın yanındadır. Tarihi, sanat ve sanatçılarımızın bakış açısından günümüze taşımak için Vakıf 19 tarafından ilan edilen Dünya Hitit Günü çerçevesinde her yıl 15 Nisan tarihinde yapılan etkinlikler bu yıl tüm dünyayı etkileyen Covit 19 salgını nedeni ile yapılamamıştır.

Biz de bu güzel plastik sanatlar sergisini sosyal medya üzerinden buluşturmak istedik. Antahşum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar sergisine eser vererek bizleri yalnız bırakmayan sanat ateşinin daima yanmasını sağlayan tüm sanatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.” (Nurdan AKBAŞ)