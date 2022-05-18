“Hedefimiz, Çorum federasyonlarını konfederasyon çatısı altında toplamak”

Ankara’da 4 kez “Çorum Tanıtım Günleri” düzenlediklerini, tahsisini sağladıkları Çorum Konağı’nın da büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Hayri Çağır, “Yapacağımız en güzel ve kalıcı hizmet tüm Türkiye’de kurulu bulunan federasyonları bir araya getirmek olacaktır. Bu meşakkatli iş için yaklaşık bir yıldır uğraş vermekteyiz. Kolay bir iş değil, ama başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Tüm hemşehrilerine karanlığı eleştirmek yerine bir mum yakmaları çağırısında da bulunan Federasyon Genel Başkanı Çağır, yollarına inançlı ve kararlı biçimde devam ettiklerini dile getirerek, gerek yurt içinde, gerekse dışında Çorumluların birlik ve dayanışması için büyük çabalar harcayan Mehmet Yolyapar’ın şahsında ÇORUM HABER’e teşekkür borçlu olduklarını da söyledi.

(Haber Merkezi)

